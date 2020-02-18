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18 Şubat 2020 Salı günü yayınlandı
Bir kadını darbedip polise hakaret ettiği iddiasıyla 2 kadın gözaltına alındı - SAMSUN

Bir kadını darbedip polise hakaret ettiği iddiasıyla 2 kadın gözaltına alındı - SAMSUN



: - Samsun Emniyet Müdürlüğü - Zanlıların emniyete getirilmesiBir kadını darbedip polise hakaret ettiği iddiasıyla 2 kadın gözaltına alındıSAMSUN (AA) - Samsun 'un İlkadım ilçesinde bir kadını darbedip polis memuruna hakarette bulunduğu öne sürülen 2 kadın gözaltına alındı.İddiaya göre, bıçakla yaralama sonucu Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan H.Y.D'yi ziyarete gelen kız arkadaşı Ç.Y, erkek arkadaşını görmeye gelen kadınlar T.K. ve E.Ö. ile tartışmaya başladı.
Tartışmanın büyümesi üzerine T.K. ve E.Ö, Ç.Y'yi darbetti.Bıçakla yaralama olayının soruşturması için hastanede bulunan Asayiş Şubesinde görevli polis memuru, olaya müdahale ederek Ç.Y'yi H.YD'nin odasına aldı.Kapıyı zorlayarak içeri girmek isteyen T.K. ve E.Ö, kendilerine müdahale eden polis memuruna küfrederek "Seni bu şehirde yaşatmayacağız, seni sokakta gezdirmeyeceğiz." diyerek tehdit ve hakarette bulundu.Polis memuru ve Ç.Y'nin şikayeti üzerine Cinayet Bürosu ekipleri T.K. ve E.Ö'yü, "görevli memura mukavemet, tehdit ve hakaret ile darp" suçlarından gözaltına aldı.T.K'nin 34, E.Ö'nün ise 17 suç kaydı olduğu tespit edildi.

Polis Hastane Kız Arkadaş Polis Memuru Memur 

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