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10 Mart 2020 Salı günü yayınlandı
Bir günlük bebeğini öldürüp çöpe attı

Bir günlük bebeğini öldürüp çöpe attı

Polislerden görüntü

Polis Aracı Sezaryen Doğum Çöp Konteyneri Harekete Geç Polis Ekipleri 

-Vicdansız anneden görüntü
-Anneye gösterilen tepkiler
-Annenin sessizliği
-Annenin araca bindirilmesi
-Hastaneden görüntü
-Genel ve detay

( ADIYAMAN )-Adıyaman'da anne vahşeti ADIYAMAN

- Adıyaman’da, 1 günlük bebeğini boğarak öldürdüğü ve daha sonra çöpe attığı iddia edilen vicdansız anne, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. İddiaya göre, eşi bilinmeyen bir suçtan dolayı cezaevinde bulunan ve hamile olan 4 çocuk annesi olan Fatma U., Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine giderek 14 Şubat 2020 tarihinde sezaryen doğum ile kız bebek dünyaya getirdi. Bir gün hastanede tedavi gören ve daha sonra taburcu edilen Fatma U., çevresinden ve çocuklarından gizlediği bebeğini eve getirdi. Çocuklarının evde uyuduğu esnada ve henüz ismi dahi verilmeyen bebeğini iddiaya göre bir bezle boğarak öldürdüğü ileri sürüldü.Bebeğini öldürdüğü bezi sobada yaktığı ve bebeğinin cesedini de poşetlere sararak bir çöp konteynerine attığı iddia edildi. Olay hastanenin muayene çağrısı ile ortaya çıktı Vahşet ise bir süre sonra hastanede çalışanları Fatma U’yu arayarak bebeğin muayene edilmesi gerektiğini ve bebeği hastaneye getirmelerini istemesiyle ortaya çıktı. Bir süre hastane çalışanlarını bir süre oyalayan Fatma U., kendisini sürekli aramaya başlayan hastane çalışanlarına bebeğini emzirdiği esnada boğularak öldüğünü söylemesi üzerine hastane çalışanları durumu cumhuriyet savcılığına bildirdi. Durum üzerine harekete geçen savcılık vicdansız anne hakkında işlem başlattı. İşlemlerin başlatılmasıyla Fatma U., Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekiplerince Bahçecik Mahallesinde bulunan ikametinde yakalanarak gözaltına alındı. Polis merkezine getirilen Fatma U., yaşanılan olayı anlatarak cinayet olayını itiraf ettiği iddia edildi. Fatma U., tamamlanan işlemlerinin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirilerek sağlık kontrolünden geçirildi. Fatma U., kendisini görüntüleyen gazetecilerin sorduğu bütün soruları da cevapsız bıraktı. Sağlık kontrolü sonrası hastaneden çıkarılan Fatma U’ya, hasta ve hasta yakınları tepki gösterdi. Fatma U., daha sonra polis aracına bindirilerek Adıyaman Adliyesine sevk edildi. Vicdansız annesi tarafından öldürülerek çöpe atılan bebeğin cesedine ulaşılamadığı, çalışmaların devam ettiği belirtildi. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.
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