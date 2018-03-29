Bir ev ve iki iş yeri yandı - BURSA

- Yangın çıkan yerden görüntü - Alevlerden görüntü - İtfaiyenin müdahalesi Bursa 'da bir ev ve iki iş yeri yandı - Merkez Yıldırım ilçesinde iki katlı bir binada yangın çıktı - İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın, binadaki ev ile lokanta ve oto tamirhanesinin kullanılamaz hale gelmesine neden olduBURSA (AA) - Bursa 'nın merkez Yıldırım ilçesinde çıkan yangında aynı binada bulunan bir ev ve iki iş yeri kullanılamaz hale geldi.Alınan bilgiye göre, Yıldırım Mahallesi'nde bir ev, lokanta ve oto tamirhanesinin yer aldığı iki katlı binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.Binada çok sayıda tüp olduğu gerekçesiyle polisler çevrede güvenlik önlemi aldı.İtfaiye ekipleri ise alevlerin çevredeki binalara sıçramaması için yoğun çaba harcadı.Yangın, yarım saat süren müdahale sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü.Söz konusu ev ve iki iş yerinin tamamen yanarak kullanılamaz hale geldiği yangının çıkış nedeni araştırılıyor.