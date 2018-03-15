Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
15 Mart 2018 Perşembe günü yayınlandı
- Binlerce Sivil Doğu Guta’yı Terk Ediyor

- Binlerce Sivil Doğu Guta’yı Terk Ediyor

Doğu Guta halkının şehri terk edişinden görüntüler

( ŞAM ) - Binlerce sivil Doğu Guta’yı terk ediyor ŞAM

Fabrika Mülteci Tarım Rejim Saldırı 


- Suriye'de Beşar Esad rejiminin 5 yıldır abluka altında tuttuğu Doğu Guta bölgesinde yaşayan binlerce sivil bölgeyi terk etmeye başladı.
Suriye'nin Doğu Guta bölgesindeki binlerce sivil, şehir merkezini terk ederek Şam kırsalındaki Rusya’nın gözetiminde bulunan mülteci kamplarına göç etmeye başladı.
Siviller, Hamuriye kasabası yakınlarında Esad güçlerinin açtığı "rüya yolundan" geçerek aktivistlerin temerküz kampları olarak adlandırdığı merkezlere gidiyor. Öte yandan, Suriye güçlerine ait askeri basın merkezinden yapılan açıklamada, rejim güçlerinin Hamuriye kasabasının kuzeydoğu kısımlarında büyük miktarda tarım alanları ve fabrikaları ele geçirdiği belirtildi. Dün gece yine Suriye rejim güçleri Doğu Guta'nın Hamuriye kasabasına klor gazlı saldırıda bulunmuştu.
İlgili Foto Galeriler
İşte kamudan atılanların isim isim listesiİşte kamudan atılanların isim isim listesi
Lisedeki maç kanlı bitti!Lisedeki maç kanlı bitti!
İşçi Olarak Girdiği Fabrikanın Ortağı Olduİşçi Olarak Girdiği Fabrikanın Ortağı Oldu
İsrail Askerlerinin Öldürdüğü Filistinli Gencin Cenaze Töreniİsrail Askerlerinin Öldürdüğü Filistinli Gencin Cenaze Töreni
Bakanlık Açıkladı : Bu Ürünleri Sakın AlmayınBakanlık Açıkladı : Bu Ürünleri Sakın Almayın
Rusya'nın Suriye'deki Hava SaldırılarıRusya'nın Suriye'deki Hava Saldırıları
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı