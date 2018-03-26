Bingöllü sanatçı Cumhurbaşkanı’nın çağrısına kulak verip 'marş' yazdı

-Abdurrahman Delen’in marşı okuması

-Abdurrahman Delen ile röportaj

-Abdurrahman Delen’in 15 Temmuz Şehitler Abidesi’nde dua etmesi



( İSTANBUL -ÖZEL)- Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın marş çağrısına Bingöllü sanatçıdan yanıt geldi- Abdurrahman Delen: “Bu marşı özellikle Mehmetçiğe armağan ediyorum” İSTANBUL



- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçtiğimiz günlerde yaptığı marş çağrısına Bingöllü Ses Sanatçısı Abdurrahman Delen’den cevap geldi. Erdoğan’ı çok sevdiğini belirten Delen, “Güzel bir marş çıktı ortaya bu marşı özellikle Mehmetçiğe armağan ediyorum” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın geçtiğimiz günlerde 46’ıncı Muhtarlar Toplantısında yaptığı, “Afrin için bir marş yazamaz mıyız?” çağrısına Bingöllü İşadamı ve Ses Sanatçısı Abdurrahman Delen’den anlamlı bir yanıt geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın muhtarlar toplantısında yaptığı marş çağrısı üzerine harekete geçtiğini aktaran Delen, “Cumhurbaşkanımızın muhtarlar toplantısında, ‘Neden bir şiir ya da bir marş yazılmadı?’ gibi bir açıklaması olmuştu. Onu baza alarak, Cumhurbaşkanımızı da çok seviyoruz biz. Ben Bingöllüyüm ve bir Bingöllü olarak da böyle bir eserin olmasını arzu ettim. Vatansever insanlarız, böyle bir eser yaptık. Cumhurbaşkanımızın ve Türkiye’nin beğenisini alır inşallah” diye konuştu.

“Bu marşı özellikle Mehmetçiğe armağan ediyorum” Ağabeyinin de bir gazi olduğunu ve yazdığı marşı ‘Mehmetçiğe’ armağan ettiğini söyleyen Abdurrahman Delen, “Zeytin Dalı ile Afrin’de başarılı bir operasyon yapıldı. Oradaki şehitlerimize rahmet diliyorum. Gazilerimize şifa diliyorum. Benim abim de bir asker gazisi; o açıdan böyle bir eseri Türkiye’ye armağan ediyorum. Türkiye sevdalısıyız. Barış olsun, kardeşlik olsun hep beraber geçinelim, zaten eserimde de bunlar var. Güzel bir marş çıktı ortaya bu marşı özellikle Mehmetçiğe armağan ediyorum” ifadelerini kullandı. Bingöllü ses sanatçısı Abdurrahman Delen’in yazıp, yorumladığı eserin sözleri ise şöyle: Edirne’den Kars’a tek yürek olduk Bu vatan yolunda canla baş koyduk İman ile meydanları doldurduk Hepimizin bu ülke güzel Türkiye’m Hey hep söylensin kardeşliğin türküsü Anlatılsın yedi düvele öyküsü Benim güzel ülkem Hacı Bektaşi Veli ile Yunus Emre ile Mevlana ile Muhammed, Ali, hak aşkı ile Hey benim güzel ülkem Yarınlar için dimdik durmak zamanı Şimdi tek yürek can olmak zamanı Yürümek değil koşmak zamanı Kardeşlik barış, barış kardeşlik Türkiye’m için Bölmek için değil hep birlik için Birlikten doğan o güç ve dirlik için Hey benim güzel ülkem Türk, Kürt, Çerkez, Laz, Zaza için Kim bölecekmiş bu güzel vatanı Ecdadımdan emanettir her karış yanı Bozalım içten dıştan tüm oyunları Hey benim güzel ülkem Yarın deme yarına çok geç olur El ele ver birlikten kuvvet olur Kardeşlik barış Türkiye’m için

