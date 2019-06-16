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16 Haziran 2019 Pazar günü yayınlandı
Bingöllü çobana Malatya’dan rakip...Çıkardığı farklı seslerle koyunlarını saniyeler içinde etrafına topluyor

Bingöllü çobana Malatya’dan rakip...Çıkardığı farklı seslerle koyunlarını saniyeler içinde etrafına topluyor

Çoban Ali Durak'ın konuşması

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( MALATYA ) MALATYA

- Koyunları çağırırken çıkardığı farklı seslerle Türkiye’nin en tanınan çobanı olan Bingöllü İlhan Orak’a Malatya’dan rakip çıktı. Malatyalı çoban Ali Durak çıkardığı farklı seslerle koyunlarını saniyeler içinde etrafına topluyor. 8 yıl önce bir röportaj sırasında koyunları çağırma tekniğiyle kısa sürede bütün Türkiye tarafından tanınan Bingöllü çoban İlhan Orak’a Malatya’dan güçlü bir rakip çıktı. Malatya’nın Arapgir ilçesinde yaşayan 36 yaşındaki Ali Durak, çıkardığı farklı seslerle koyunlarını tek seferde yanına toplayabiliyor. Geliştirdiği tekniğin kendine has olduğunu ve koyunların sadece kendisine geldiğini söyleyen Durak, bu yöntemi yıllar içinde geliştirdiğini belirtti.
Çobanlık mesleğinin babasından kaldığını ifade eden Ali Durak 30 yıldır bu meslekle uğraştığını dile getirdi.
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