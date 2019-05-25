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25 Mayıs 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Bingöl Ulucamii'nde 23 yıldır mukabele geleneği sürüyor

Bingöl Ulucamii'nde 23 yıldır mukabele geleneği sürüyor

Ulucamiiden detaylar

Mazda Camii 

-Namazdan detaylar
-Mukabele okunması
-Röportaj

( BİNGÖL ) BİNGÖL

- Mukabele geleneği Ramazan ayı nedeniyle ülke genelinde birçok camide olduğu gibi Bingöl'de de Ulucamii'nde 23 yıldır sürdürülüyor. Hazreti Muhammed (sav) ve Hazreti Cebrail'in Kur'an-ı Kerim'i karşılıklı okumaları anlamına gelen mukabele geleneği, Ramazan ayında bir çok kentte olduğu gibi Bingöl'de de sürdürülüyor. Bingöl'de 1996 yılında hizmete giren merkez Ulucamii'nde ise o tarihten itibaren gelenek devam ettiriliyor. Her gün öğle ve ikindi namazı sonrasında mukabele okunuyor. Eğitimlerini tamamlayan imam adaylarının mukabele geleneğinde kendilerine yardımcı olduklarını aktaran Caminin İmamı Mücahit Çelik, “Ramazan Ayı Kur'an ayıdır. Bizde burada camimiz faaliyete girdiğinden bu yana yaklaşık 23 yıldır hem öğle hem de ikindi namazından sonra cemaatimizin talebi doğrultusunda mukabele okuyoruz. Bu mukabeleyi okuyan kardeşlerimiz, kuran kurslarımızda, medreselerimizde yetişen kardeşlerimizdir. Eğitimlerini tamamladıktan sonra gelip burada bizlere yardımcı oluyorlar. Şimdiye kadar yetişen birçok kardeşimiz, görevlerine başlamadan evvel hafızlıklarını, eğitimlerini burada sergileyerek hem bize yardımcı oluyorlar hem de kendileri de tecrübe ediniyorlar”dedi.

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