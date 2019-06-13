Bingöl’de yetim ve öksüz çocuklar doyasıya eğlendi

-çocukların eğlence detayları

-oyunlardan detaylar

-Vali konuşması

-Röp



( BİNGÖL ) BİNGÖL



- Bingöl’de ‘Hayallerimiz Gerçekleşiyor' etkinliği ile 241 yetim ve öksüz çocuk doyasıya eğlendi. Bingöl Valiliği tarafından desteklenen ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından yürütülen ‘Hayallerimiz Gerçekleşiyor’ adlı proje kapsamında, merkez şehir stadyumunda öksüz ve yetim çocuklar için şenlik düzenlendi.

Şenlikte palyaço, oyun parkurları, tahta bacak, Hacivat-karagöz ve çeşitli geleneksel oyunlar yer aldı. Çocuklar doyasıya eğlenme fırsatı buldu. Valilik olarak dezavantajlı kesimleri koruyan ve gözeten, onlarla ilgili farkındalık oluşturmaya çalışa, huzur ve mutluluğu, aydınlık yarınları için çabalayan her projeyi desteklediklerini belirten Vali Kadir Ekinci, “ Bundan sonra da desteklemeye devam edeceğiz. Hayallerimiz Gerçekleşiyor projesi kapsamında merkez mahallelerimizde ve köylerimizde taramalar yaptık. Yetim ve öksüz çocuklarımıza ulaştık. Kendilerine taleplerini ve ihtiyaçlarını sorduk. Kalpleri gibi tertemiz ve masum olan taleplerini aldık ve hamdolsun her birini tek tek karşıladık. Bu kapsamda 104 adet yatak, 18 adet çalışma masası, 10 adet bisiklet, 84 adet giyim eşyası, 216 adet eşofman takımı, 3 adet gitar, bağlama ve 25 adet oyuncak alındı. Bugün burası gerçekten bir şenlik alanına dönüşmüş durumda. Çocuklarımız birer çiçek misali etrafa ışık saçıyor. Bu huzur ve mutluluk tablosunu yaşatan rabbimize hamdolsun”dedi.

Şenlikte gönüllerince eğlenen çocuklar ise mutluluklarını dile getirdi. Şenliğe çocuklar ile Vali Kadir Ekinci'nin yanı sıra Bingöl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Çapak, kurum müdürleri, STK Temsilcileri ve aileleri katıldı.

(MAÇ-HİV-Y)

