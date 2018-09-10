Bingöl’de okula uyum haftası başladı

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( BİNGÖL ) BİNGÖL



- Türkiye genelinde olduğu gibi Bingöl’de de okula uyum haftası başladı.

2018-2019 eğitim öğretim döneminde Türkiye genelinde olduğu gibi Bingöl'de de okul öncesi, birinci, beşinci ve dokuzuncu sınıfa devam edecek öğrenciler için okula uyum haftası başladı.

Merkeze bulunan Atatürk İlkokulu’nda 270 anaokulu ve birinci sınıf öğrencisi, velileri ile birlikte okula geldi, Öğrenciler kadar veliler de heyecan yaşadı. Ders başı yapan minikler, hem öğretmenlerini hemde arkadaşlarını tanıyarak oyunlar oynadı. Uyum haftasının öğrenciler ve öğretmenler için çok önemli olduğunu belirten sınıf öğretmeni Emsal Burçin Kaygalak, “Birinci sınıf olarak uyum haftasındayız. Bu uyum haftasında çocuklarımızla birlikte eğleneceğiz, okulu tanıyacağız, okul çalışanlarını tanıyacağız. Çocukların ana sınıfından sonra okul kurallarıyla, sınıf kurallarıyla birlikte birinci sınıfa hazırlayacağız. Bu hafta bizim için önemli, çocuklarımızın her şeyi tanımaları, ne yapacaklarımız bizim için çok önemli. İnşallah bizimde verimli, düzenli bir dönemimiz geçer” dedi.

Çocuğunun birinci sınıfa başladığını ve kendisinin de heyecanlı olduğunu dile getiren Serhat Bürke, “Eğitim öğretim yılında oğlumun kaydını yaptım. Yeni yıldan beklentimiz büyük, heyecanımız var. Çocukların harfleri öğrenmeleri, diğer eğitim derslerini öğrenmeleri bizim için mutluluk verici. Bu eğitim öğretim yılının herkese hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

Öğrenciler ise çok mutlu olduklarına ve yeni arkadaş edineceklerini ifade etti.

(MAÇ-HİV-

