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19 Ağustos 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Bingöl’de ayı, çobana saldırdı

Bingöl’de ayı, çobana saldırdı

Yaralı çoban

İlk Müdahale Saldırı 

-Hastane
-Genel ve detay

( BİNGÖL ) BİNGÖL

- Bingöl'ün Karlıova ilçesinde bir çoban, ayının saldırısıyla yaralandı. Olay, ilçeye bağlı Çukurtepe köyü Herdo Deresi mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yabancı uyruklu çoban Zıya Ubeydullah (28), su içtiği sırada bir ayının saldırısına uğradı. Kısa bir süre ayı ile boğuşan çoban , yaralı halde bölgeden uzaklaşmayı başardı. Bacağından yaralanan çoban, bir vatandaş tarafından otomobile Karlıova Devlet Hastanesine getirildi.
Hastanede yapılan ilk müdahalenin ardından Bingöl Devlet Hastanesine sevk edilen çoban, tedavi altına alındı. (MAÇ-HİV-
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