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07 Ocak 2020 Salı günü yayınlandı
Bingöl’de 2 uyuşturucu taciri, termal kamera ile yakalandı

Bingöl’de 2 uyuşturucu taciri, termal kamera ile yakalandı

fotoğraflar

( BİNGÖL ) BİNGÖL

Uyuşturucu Taciri Uyuşturucu Termal Kamera Uyuşturucu Madde Narkotik Köpek 


- Bingöl’de jandarma ekipleri, 2 uyuşturucu tacirini 10 kilogram esrarla termal kamera ve gece görüş cihazlarını kullanarak yakaladı. Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yaptı. Ekiplerin belirli noktalarda narkotik köpekleriyle yaptığı çalışmalardan kaçmak isteyen 2 şüphelinin arazide gece karanlığından faydalanıp uyuşturucu madde nakledeceği bilgisine ulaştı. Bunun üzerine ekipler "Termal Kamera ve Gece Görüş Cihazları" ile çalışma yaptı. Genç ilçesi Çamlık ve Küpar Mezarlığı bölgesinde şüphelileri tespit eden jandarma ekipleri "Narko Pusu" operasyonu düzenledi.
Düzenlenen operasyonda 2 şüpheli sırt çantasında taşıdığı 10 kilogram toz esrar ve bin 500 Euro ile yakalandı. Jandarmaya götürülen 2 şüphelinin ifadesinin alınmasının ardından "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak Suçundan" adliyeye sevk edileceği bildirildi.
Valilik açıklamasında ise:"Genç İlçesi Çamlık Mevkii ve Küpar Mezarlığı Bölgesinde Termal Kamera” ve Gece Görüş Cihazları kullanarak icra edilen NARKO-PUSU faaliyeti sonucunda 2 şahıs sırt çantası içerisinde taşıdıkları 10.2 kilogram toz esrar ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 1500 Avro para ile birlikte yakalanan şahıslar hakkında adli işlem başlatılmıştır” denildi.
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