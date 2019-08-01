Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
01 Ağustos 2019 Perşembe günü yayınlandı
Binali Yıldırım meyan şerbeti içti, vatandaşa kayısı dağıttı

Binali Yıldırım meyan şerbeti içti, vatandaşa kayısı dağıttı

Binali Yıldırım'ın gezi görüntüleri

Sosyal Medya Hatıra Fotoğrafı Meyan Şerbeti 

-Yıldırım'ın kayısı ikram ettiği görüntüler
-Yıldırım'ın meyan şerbeti içtiği görüntüler

( MALATYA ) MALATYA

- Gençlerle buluşmak üzere Malatya’ya gelen AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Malatya’da kent merkezindeki esnaf gezisinde meyan şerbeti içti, vatandaşlara çikolatalı kayısı ikram etti. Malatyalı gençlerin sosyal medya üzerinden yaptığı çay davetini kırmayarak Malatya’ya gelen Binali Yıldırım Valilik ziyaretinin ardından kent merkezini gezdi. Esnafı ziyaret ederek hayırlı işler temennisinde bulunan Yıldırım, bir kayısı dükkanında aldığı kayısılı çikolatalı dışarıda kendisini bekleyen vatandaşlara ikram etti. Vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan Yıldırım, fotoğraf isteklerini geri çevirmeyerek vatandaşlarla bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Gezi sırasında Malatya’nın kolası olarak bilinen meyan şerbetinin tadına da bakan Yıldırım, daha sonra gençlerle yapılacak programa katılmak üzere buradan ayrıldı.
İlgili Foto Galeriler
Efsane haline gelen komik sorularEfsane haline gelen komik sorular
Sosyal medyada ünlülerSosyal medyada ünlüler
Paylaşım rekorları kıran kurban bayramı cepsleriPaylaşım rekorları kıran kurban bayramı cepsleri
İnternet yıldızı Hüsniye Nine yaşamını yitirdiİnternet yıldızı Hüsniye Nine yaşamını yitirdi
İşinize yarayacak pratik bilgilerİşinize yarayacak pratik bilgiler
Hayattaki Olmayan Şansınızı Gösteren CapslerHayattaki Olmayan Şansınızı Gösteren Capsler
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı