Binali Yıldırım kimdir?

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 25 yıllık mesai arkadaşı ve siyasette kesintisiz en uzun yol yürüdüğü nadir isimlerden biri. Yavaş konuşması ve esprileri ile kamuoyunda AKP’nin en sempatik yüzlerinden biri kabul edilen Türkiye Cumhuriyeti'nin son Başbakanı, partisi için kritik yarışları omuzlayan bir siyasetçi oldu. Hatta bu kritik yarışlar için önemli görevleri bırakmak durumunda kaldı.
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