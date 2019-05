-Binali Yıldırım konuşması

( İSTANBUL ) Binali Yıldırım: " Kendi ülkelerin yaşanan seçim yolsuzluklarını gündeme getirmeyenler İstanbul seçimlerine birden bire merak saldılar. Not alıp nokta koyuyorlar. Noktayı İstanbullu hemşerilerimiz koyar, herkes işine baksın, biz İstanbul’a güveniyoruz" İSTANBUL



- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “İstanbul halkının 212 bin diğer yandan 30 bin oyuna halel gelmesine göz mü yummalıydık? Hadi diyelim ki, bu durumun ortaya çıkmasında sandıklara sahip çıkamadığımız için eksiğimizin ve hatamızın payı var. Peki hırsızın hiç mi suçu yok?” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezinde gerçekleştirilen iftar programında esnaf ve sanatkarlarla bir araya geldi. İftarda Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, İstanbul Valisi ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali Yerlikaya, AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım eşlik etti. “Noktayı İstanbullu hemşerilerimiz koyar, herkes işine baksın” İftar programında konuşan AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, “31 Mart’ta Türkiye genelinde yerel seçimler oldu. Yurdun her köşesinde seçimler tamamlandı, bildiğiniz gibi İstanbul’da seçim sonuca erdirilemedi. Yaşanan olaylara girecek değilim, Yüksek Seçim Kurulu İstanbul seçimlerinin yenilenmesine karar verdi. Sizlerin İstanbul’da kullandığınız oyların sayılırken, yerini bulmadığını ne yazık ki gördük, şahit olduk. Bu yüzden oyunuza sahip çıkamadığımız için sizden özür diliyoruz. Sandık kurullarının oluşumundan oy sayımındaki kargaşaya kadar birçok bir dizi olayı birlikte yaşadık. 8,5 milyon İstanbullu oy kullandı. Maalesef arzu etmediğimiz halde bu büyükşehir seçimi üzerine gölge düştü. Hemşerilerimizin bu iradelerinin sandığa tam yansımamış olması, şüphesiz bir dizi yaşanan yanlışlığın hataların sonucudur. Bunda sizin zerre kadar kabahatiniz yoktur. Bu durumdan sandık kurullarını oluşturan ilçe seçim kurulları partililerin görevlileri kadar pek çok kişinin sorumluluğu vardı. Elbette bunlar hukuk önünde hesabını verecektir. Seçimlerin üzerindeki şaibe bizim hakkımızı, sizin hakkınızı aramak mecburiyetinde bırakmıştır. Tekrarlanacak seçimler bu yüzden çok önemli hale gelmiştir. Biz arzu ederdik ki, bu seçimler tekrarlanması, oylar yeniden sayılsın, bu gölge seçimlerin üzerinden kalksın, bu mümkün olmadı. Sizi biraz yoracağız, ama ramazan ve kurban bayramı arasında 23 Haziranda sandığa gideceğiz. İki bayram arasında 23 Haziranda demokrasi bayramına hazır mısınız? Öyle güçlü ses verelim ki, içerde ve dışarda heveslenenler Türkiye’yi istikrarsızlığa sürüklemek isteyenlerin sesi soluğu çıkmasın. Kendi ülkelerin yaşanan seçim yolsuzluklarını gündeme getirmeyenler İstanbul seçimlerine birden bire merak saldılar. Not alıp nokta koyuyorlar. Noktayı İstanbullu hemşerilerimiz koyar, herkes işine baksın, biz İstanbul’a güveniyoruz. Şüphesiz sayın cumhurbaşkanımız bunları sizlerle paylaşacak. İstanbul’u çiçek bahçesi yapmak için hazırladığımız birbirinden güzel projeleri de önümüzdeki günlerde sizlerle paylaşacağım” ifadelerini kullandı.