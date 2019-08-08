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08 Ağustos 2019 Perşembe günü yayınlandı
Binali Yıldırım, İstanbul-İzmir Otoyolu'nda direksiyon koltuğuna oturdu

Binali Yıldırım, İstanbul-İzmir Otoyolu'nda direksiyon koltuğuna oturdu

Yıldırım'dan detaylar

2010 Yılı Direksiyon 

-Binali Yıldırım'ın araç kullanmasından detaylar
-fotoğraflar

( İZMİR ) İZMİR

- AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, açılışı yeni yapılan İstanbul-İzmir Otoyolu'nda içinde bulunduğu minibüsün direksiyon koltuğuna geçti ve bir müddet kullandı. İzmir'de bazı temaslarda bulunan AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, eşi Semiha Yıldırım ile birlikte bugün kara yolu ile İstanbul'a döndü. Yıldırım, dönüş yolunda 29 Ekim 2010 yılında temeli atılan ve geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı törenle açılışı gerçekleştirilen İstanbul-İzmir Otoyolu'nda yolculuk yaptı. İstanbul-İzmir arasını 8.5 saatten 3.5 saate düşüren otoyolda minibüsün direk direksiyonuna geçen Yıldırım'ın yanında eşi Seniha Yıldırım'da yer aldı. Binali Yıldırım, Kurban Bayramında yolculuğa çıkacak olan vatandaşlara da araçlarını dikkatli kullanmalarını ve mutlaka trafik kurallarına uymaları gerektiğini söyledi.

Yıldırım, "Yolların kralı olmaz, kuralı olur" sözünü hatırlatarak, vatandaşların sevdiklerine sağ salim ulaşmalarını diledi.
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