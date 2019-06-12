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12 Haziran 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Binali Yıldırım İstanbul Havalimanı’nı gezdi

Binali Yıldırım İstanbul Havalimanı’nı gezdi

Yıldırım’a ilgi görüntüsü

-Bir çalışanın babası ile konuşması
-Yolcular ile fotoğraf çektirmesi
-İstanbul yazısı önünde fotoğraf çektirmesi
-Detaylar

( İSTANBUL )- Binali Yıldırım, bir çalışanın babası ile telefonla konuştu İSTANBUL

- AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, İstanbul Havalimanı’nı gezdi. Bir çalışanın babası ile telefonda konuşan Yıldırım’a yolcular ve çalışanlar yoğun ilgi gösterdi. AK Parti İstanbul Büyük Şehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, Taksiciler Kooperatifinin yeni binasının acılaşına katıldı.
Taksiciler Kooperatifinin yeni binasını açan Yıldırım, taksiye binerek İstanbul Havalimanı’na geldi. Binali Yıldırım’ı İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kadri Samsunlu, karşıladı. Yolcularla ve çalışanlarla bol bol sohbet erden Yıldırım , bir çalışanın ricasını kırmayarak babası ile telefonda görüştü. Yıldırım, daha sonra İstanbul Havalimanı’nda bulunan ‘İstanbul’ yazısının önünde toplu fotoğraf çektirdi.
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