Binali Yıldırım: 'Genel siyasetin İstanbul'u gölgelememesi gerekiyor' - İSTANBUL
Binali Yıldırım: "Genel siyasetin İstanbul 'u gölgelememesi gerekiyor" - İSTANBUL - AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın açıklamalarıİSTANBUL - AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, BBP İstanbul İl Başkanlığı’nı ziyaretinin ardından açıklamalarda bulundu.
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