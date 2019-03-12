Binali Yıldırım: 'Gece demeden gündüz demeden yaptığımız çalışmaların meyvelerini bir bir topluyoruz' - İSTANBUL
Binali Yıldırım: "Gece demeden gündüz demeden yaptığımız çalışmaların meyvelerini bir bir topluyoruz" - İSTANBUL - Caminin temel atma töreni - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın konuşması İSTANBUL - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda artan yolcu sayısı dikkate alınarak yapılacak Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Camii temel atma töreninde konuştu.
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