Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
01 Haziran 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Binali Yıldırım, Esenyurt’ta Vatandaşlarla İftar Yaptı

Binali Yıldırım, Esenyurt’ta Vatandaşlarla İftar Yaptı

Ezanı bekleyen vatandaşlar

Yarış Teravih Namazı Lyon Yıldızlı 

-Binali Yıldırım’ın gelişi
-Binali Yıldırım’ın konuşması
-Vatandaşların fotoğraf çektirmesi
-Vatandaşlarla iftar yapması
-Genel detay

( İSTANBUL )- Binali Yıldırım, “Oy veren 39 İlçede 8 buçuk milyon İstanbullunun hakkını arıyoruz” İSTANBUL

- AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Esenyurt’da katıldığı iftar programında yaptığı konuşmada “Kendimiz için değil oy veren Esenyurtlular için, oy veren Küçükçekmece için, oy veren 39 İlçede 8 buçuk milyon İstanbullunun hakkını arıyoruz” dedi.
AK Parti Esenyurt İlçe Başkanlığının düzenlediği iftar programına katılan AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Cumhuriyet Meydanı’nda vatandaşlarla bir araya geldi. Programa; Binali Yıldırım’ın yanı sıra İstanbul Milletvekili Prof. Dr. Burhan Kuzu, Eski Adalet Bakanı ve Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ, Samsun Milletvekili Akif Çağatay Kılıç, Bursa Milletvekili Efkan Ala, Mahalle teşkilatları, ve birçok partili katıldı.
Binali Yıldırım’la fotoğraf çektirmek isteyen vatandaşlar adeta birbirleriyle yarıştı. İftar öncesinde Kuran-ı Kerim tilaveti verildi.
Ezanın okunmasıyla birlikte yüzlerce kişi hep beraber oruçlarını açtı. “Oy veren 39 İlçede 8 buçuk milyon İstanbullunun hakkını arıyoruz” 8 buçuk milyon İstanbullunun ve Esenyurtluların hakkını aradıklarını ifade eden AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, “Eğer bu seçimin kazananı olsaydı neden bu seçim 23 Haziran’da yeniden yapılıyor? 8 buçuk milyon İstanbulluyu neden tekrar sandığa götürecek? Çünkü çaldılar. Sağlam çaldılar. Seçimin yenilenmesi için müracaat etmekten başka şansımız kalmadı. Kendimiz için değil oy veren Esenyurtlular için, oy veren Küçükçekmece için, oy veren 39 İlçede 8 buçuk milyon İstanbullunun hakkını arıyoruz. 23 Haziran’da Esenyurtluların ve İstanbulluların hakkını söke söke sandıkta almaya var mısınız? 31 Mart’ta siz görevinizi yaptınız. Ama sandıklara bakanlar, sandıkta ki görevliler, seçim kurulları, sizin teslim ettiğiniz oylara sahip çıkamadılar, hakkınızı yediler. Yolları böleriz, Türkiye’yi böldürtmeyiz. İnadına kardeşlik diyorum, inadına birlik diyorum, inadına Türkiye diyorum. Ay yıldızlı bayrak diyorum, toprak, millet ve devlet diyorum. Bu ülke bizim diyeceğiz. Kavga edecek neyimiz var. Ama paylaşacak çok şeyimiz var” ifadelerinde bulundu. Binali Yıldırım, teravih namazını kılmak üzere Ferhan Tirit Camii’ye geçti.
İlgili Foto Galeriler
Beşiktaş Taraftarı Dev Maça HazırBeşiktaş Taraftarı Dev Maça Hazır
Maç Öncesi Ortalık Karıştı! Fransızlar Sahaya GirdiMaç Öncesi Ortalık Karıştı! Fransızlar Sahaya Girdi
Bu Canavardan 1 Tane ÜretildiBu Canavardan 1 Tane Üretildi
Aynı Evde Basıldılar! 2si Kadın 4 Kişi...Aynı Evde Basıldılar! 2si Kadın 4 Kişi...
Teröristlerin Teslim Olma Anı GörüntülerdeTeröristlerin Teslim Olma Anı Görüntülerde
Bin Polisle Dev Uyuşturucu OperasyonuBin Polisle Dev Uyuşturucu Operasyonu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı