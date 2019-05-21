Binali Yıldırım, Çengelköy'de vatandaşlarla buluştu - İSTANBUL
- Binali Yıldırım'ın vatandaşları ziyaretiBinali Yıldırım, Çengelköy'de vatandaşlarla buluştuİSTANBUL (AA) - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Çengelköy'de vatandaşlarla bir araya geldi.Üsküdar Çengelköy Mahallesi'nde bulunan Tarihi Çınaraltı Aile Çay Bahçesi'nde düzenlenen sahur programına katılan Yıldırım, Çengelköy esnafı, vatandaşlar ve gençlerle sahur yaptı.Yıldırım, vatandaşların masalarını tek tek ziyaret ederek, sohbet etti, fotoğraf çektirdi.
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