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21 Haziran 2019 Cuma günü yayınlandı
Binali Yıldırım'a kanka desteği

Binali Yıldırım'a kanka desteği

Klipten görüntü

( İSTANBUL )- Yıldırım’ın "Kankam" dediği gençler destek için şarkı yazdı İSTANBUL

Sosyal Medya Gesi Ay Yıldız 


- Başakşehir'de yaşayan gençler, Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım’a yazdıkları rap şarkıyla destek verdi. Başakşehir'de yaşayan gençler, Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım için rap şarkı yaptı. "Yaptık, yine yaparız" başlıklı şarkıyı Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu da sosyal medya hesabından paylaştı. Klip, İstanbul’da gerçekleştirilen birçok projenin ve Yıldırım’ın ziyaret ettiği birçok noktanın görüntüsünden oluşuyor. Binali Yıldırım'ın "Benim kankalarım" diye bahsettiği gençlerin şarkısının nakaratı ise şöyle: Bir ay yıldız var gölgesinde Biz yaptık yine beraber yaparız. Ayrı dünyalar ama birbirimizden hiç farksız Biz yaptık yine beraber yaparız (HK-
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