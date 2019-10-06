Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
06 Ekim 2019 Pazar günü yayınlandı
Binadan gelen kötü koku ölüm haberini de beraberinde getirdi

Binadan gelen kötü koku ölüm haberini de beraberinde getirdi

Evden detay

Çilingir Şüpheli Ölüm Harekete Geç Polis Ekipleri Ölüm Haberi 

-İtfaiye detay
-Polisler detay
-Balkon kapısından görünen ceset
-Sağlık ekipleri detay
-Kalabalık detay

( ANTALYA )- Binadan gelen koku ihbarı itfaiye ve polisi harekete geçirdi- balkondan giren itfaiye ekipleri, cesetle karşılaştı- Antalya’da şüpheli ölüm ANTALYA

- Antalya’da bir kişi evinin salonunda balkon kapısına diz çökmüş şekilde ölü bulundu. Edinilen bilgiye göre olay saat 18.30 sırasında Kepez ilçesi Gündoğdu Mahallesi 2474 Sokak üzerindeki 3 katlı bir apartmanın birinci katında meydana geldi. Yalnız yaşayan 53 yaşındaki Şeref E’nin dairesinden kötü kokular gelmesi üzerine komşuları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarla eve gelen polis Şeref E’nin dairesinin kapısını açan olmayınca itfaiyeden yardım istedi. Balkon penceresinden eve giren itfaiye ve polis ekipleri, Şeref E’yi salon kapısı önünde dizlerinin üzerinde cama dayalı ölü şekilde buldu. En son 5 gün önce görüldüğü belirlenen Şeref E’nin dairesinin kapısı çilingir yardımıyla açıldı. Cesedinin kokması nedeniyle sağlık ve polis ekipleri çalışmalarını maske takarak tamamladı. Adli tabip ve savcılık incelemesinin ardından Şeref E’nin cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı