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31 Mart 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Binada oluşan çatlaklar, apartman sakinlerini sokağa döktü

Binada oluşan çatlaklar, apartman sakinlerini sokağa döktü

Vatandaşların tahliye edilmesi

Doğalgaz Polis Nadan Emniyet Şeridi Zabıta 

-İtfaiye ekiplerinin kontrolleri
-Binadan görüntüler
-Genel ve detay

( İSTANBUL )- Küçükçekmece’de bir binada meydana gelen çatlaklar ve kırılmalar vatandaşlarda korkuya neden oldu- Küçükçekmece’de çatlakları gören vatandaşlar büyük korku yaşadı İSTANBUL

- Küçükçekmece’de bir binada henüz bilinmeyen bir nedenden oluşan çatlaklar bina sakinlerine büyük korku yaşattı. Apartmanın kolon ve kiriş kısmında yer yer kırılmalara da neden olan çatlaklardan yıkılma riskine karşı vatandaşlar, itfaiye ekipleri tarafından tahliye edilirken, belediye ekipleri binada inceleme başlattı. Olay saat 09.30 sıralarında Küçükçekmece Kanarya Mahallesi Civciv Sokak üzerinde bulunan bir binada meydana geldi. İddiaya göre bina içerisinde ikamet eden vatandaşlar apartmanın kolon kısmında kırılmalar ve çatlaklar görerek durumu itfaiye, polis ve zabıta ekiplerine bildirdi. Bu sırada apartmanın iç ve dış kısmında oluşan çatlaklardan dolayı kırılmalar ve kopmalar yaşandı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri bina içerisinde fiziksel şartlardan dolayı yıkılma riskine karşı vatandaşları tahliye etti. Tahliye sırasında vatandaşların büyük korku yaşadığı görüldü.
Korkulu gözlerle binalarını izlediler Bina içerisinden tahliye edilen vatandaşlardan bazıları kucağında çocuklarıyla bazıları ise ellerinde eşyalarıyla binalarını terk etmek zorunda kaldı. Bina sakinleri sokak içerisinde ekiplerin çalışmalarını korkulu gözlerle izledi. İtfaiye ekipleri vatandaşları tahliye ettikten sonra sokağın her iki yönüne emniyet şeridi çekerek incelemelerde bulundu. Olası bir yangın ihtimaline karşı inanın elektrik ve doğalgaz sistemini kontrol ederek çalışmalarını sürdürdü. Olay yerine gelen belediye ekipleri bina ile ilgili çalışma başlattı. “Kolon kısmından ikinci kata kadar çatlak var" Binada oturan bir vatandaş, “ Binanın kolon kısmından itibaren ikinci katına kadar iç ve dış taraftan kolonlar çatlamış. Bizde bunun için yardım istedik. Burası eski bir bina bizim gördüğümüz kadarıyla ölen ya da yaralanan olmadı” dedi.

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