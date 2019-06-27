Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
27 Haziran 2019 Perşembe günü yayınlandı
Bina önündeki bisikleti böyle çaldı

Bina önündeki bisikleti böyle çaldı

Şahsın bina önüne gelmesi

Polis Kamera Güvenlik Kamerası Bisiklet Hırsız 

-Şahsın bina kapısını açıp içeri girmesi
-Şahsın telefon ile bina önünde konuşması
-Şahsın bisikleti alıp bina önünden ayrılması

( DENİZLİ ) -- Binanın önüne konulan bisikletin çalınma anı güvenlik kamerasında DENİZLİ

- Denizli’nin Pamukkale ilçesinde apartmanın önünden bisiklet hırsızlığı anbean kameralara yansıdı. Pamukkale ilçesi Kuşpınar Mahallesi’nde yaşanan bisiklet hırsızlığı güvenlik kameraları tarafından anbean kayıt altına alındı. Akrabasını ziyarete giden Şahin Çelebi isimli vatandaş bisikletini bina kapısı önüne koyarak üst katta oturan akrabalarını ziyarete gitti. Çelebi yaklaşık 10 dakika sonra dışarı çıktığında ise bisikletinin yerinde olmadığını gördü. Ardından binadaki güvenlik kameralarını inceleyen Çelebi büyük bir şokla karşılaşırken, bisikletinin orta yaşlarda bir kişi tarafından çalındığı gördü. Olayın ardından Çelebi polise şikayetçi olarak bisikletinin bulunmasını istedi. Görüntülere yansıyan hırsızlığın ise şu şekilde gerçekleştiği görülüyor. Apartmanın önüne gelen şahıs önce etrafı kolaçan etti. Bir ara güvenlik kamerasına da bakan şahıs daha sonra bahçe kapısını açtı ve içeri girdi. Telefonla konuşmaya başlayan şahıs ardından bisikletin ayaklığını kaldırıp üstüne binmeden eliyle sürerek götürdü. (GC-
İlgili Foto Galeriler
Düğüne Gider Gibi Afrine GittilerDüğüne Gider Gibi Afrine Gittiler
İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!
Bayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset BulunduBayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset Bulundu
500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın
Tuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar BulunduTuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar Bulundu
Gaziantep Emniyeti'nde ÇatışmaGaziantep Emniyeti'nde Çatışma
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı