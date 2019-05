Bin 500 kişinin karnı Somuncu Baba iftarında doydu

--Somuncu Baba Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Bilal Serinçay Röp

Bin 500 kişi iftar yemeklerini elden ele taşıdı



- Bursa'da Eskici Mehmed Dede Aşevi'nde her gün bin 500 kap yemek elden ele taşınarak dağıtılıyor. Eskici Mehmed Dede Aşevi'nde metrelerce kuyruğun oluştuğu iftar yemeklerinde yardımlaşmanın en güzel örneklerinden biri yaşanıyor. İftar kazanlarında pişen yemekleri vatandaşlar tabldotlarla elden ele masalara ulaştırıyor. Yılın 365 günü sıcak yemek dağıtımının yapıldığı aşevinin bahçesinde Ramazan ayında her akşam iftar sofraları kurulup, yemekler elden ele dolaşıyor. Yemekleri elden ele dolaştırıp iftar yapan vatandaşlar, yıllardır süren bu geleneği devam ettiriyor. Tahtakale'de her gün yaklaşık bin 500 kişiye iftar yemeği dağıtılan Eskici Mehmed Dede Aşevi, ihtiyaç sahibi vatandaşlara yılın 12 ayı kol kanat geriyor. Eskici Mehmed Dede Aşevi Sorumlusu ve Somuncu Baba Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Bilal Serinçay, iftar faaliyetlerinden bahsederek, “ Eskici Mehmed Dede Aşevi 2008 yılında aşevi olarak açıldı. Sabah saatlerinde çorba dağıtımı yapıyoruz. Öğleden sonra 130 kayıtlı aileye yemek dağıtımı yapıyoruz. Somuncu Baba Vakfı’nın Bursa’nın üç yerinde aşevi var. Üftade Tekkesi, Yeşil İmareti ve Eskici Mehmed Dede Aşevi, bu üç aşevinin toplamında günde 2500 kişiye iftar veriyoruz. Bursalılarla iftar yemeklerinde buluşuyoruz. İftar yemeklerimiz manevi bir havada geçiyor. Buradan katkıda bulunan kardeşlerimize teşekkür ediyoruz” dedi.

Somuncu Baba Vakfın’ın hizmetlerinden de bahseden Şerinçay, “ Vakfımız bu yıl 28. Yılını kutladı. Bursa’nın hemen hemen her yerinde hizmetlerimiz var. Bünyemizde bir fırınımız var. Burada günde yaklaşık 3 bin kişiye ekmek çıkıyor. 40 yerde dağıtım yerimiz var. Buralardan Bursa’da ihtiyaç sahiplerine ekmek dağıtıyoruz. Öte yandan ramazan sofralarımız herkese açık bütün Bursalılarla buluşuyoruz. Ramazan dışında ise vakfa başvurduğunuzda heyetimiz evleri ziyaret ediyor. İhtiyaç sahibi olduğunu tespit ettiğimiz ailelere hizmet veriyoruz” şeklinde konuştu.

Mehmet Dede Aşevi’nde gönüllü olarak çalışan Musa Bozdemir, “Müsait oldukça gönüllü olarak Eskici Mehmed Dede Aşevi’nde hizmet veriyoruz. Buraya gelen insanlar, olması gerektiği gibi misafir olarak karşılanıyor. Yemekleri elden ele yani gönülden gönüle masasına kadar getiriliyor” şeklinde konuştu.

