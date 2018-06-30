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30 Haziran 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Bin 500 kınalı keklik doğaya salındı

Bin 500 kınalı keklik doğaya salındı

Keklik üretim merkezinden kafeslerde getirilen kınalı kekliklerin doğaya salınması

Kınalı Özgürlük Akalan Ekolojik Hayvan 

-Kekliklerin kafeslerden çıkarak özgürlüklerine kavuşması
-Tokat Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürü İhsan İkinci ile röportaj
-Akdoğan Avcılar Derneği Başkanı Abdurrahman Utuş ile röportaj

( TOKAT ) TOKAT

- Bin 500 kınalı keklik sabahın ilk ışıkları ile birlikte doğaya salındı. Tokat'ta dağlık kesimlerinde keklik popülasyonun arttırılması amacıyla Doğa Koruma Milli Parklar Müdürlüğü çiftliklerinden temin edilen kınalı keklikler Tokat Valisi Ömer Toraman, Tokat Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürü İhsan İkinci, Tokat Vakıflar Bölge Müdürü Yılmaz Kılınç, Akdoğan Avcılar Derneği Başkanı Abdurrahman Utuş, Büyükbeybağı Mahallesi Muhtarı Mehmet Yoldaş tarafından doğaya bırakıldı. Kafeslerde getirilen kekliklerin doğal ortamlarına kavuşması için kanat çırpmaları görsel şölen oluşturdu. Tokat Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürü İhsan İkinci, kınalı kekliklerin doğal ortamda çoğalarak ekolojik dengeyi sağlamayı hedeflediklerini ifade ederek,"Bakanımızın talimatları ile Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğümüzün uygulaması ile doğaya kanatlı hayvan monte ediyoruz. Tokat'ta doğal ortamda sürdürülebilir ekolojik dengeyi sağlamak içim bin 500 adat kekliği doğaya salacağız. Keklikleri bıraktığımız yer kekliklerin yaşaması için mükemmel bir ortam. Sabahın erken saatlerinde keklik salmamızın nedeni de gündüz sıcağına kalmadan bulunduğu ortama alışması ve doğaya uyum sağlaması. Vatandaşlarımızdan beklentimiz kekliklerimizin korunması ve avlanmaması. Aynı zamanda ekiplerimiz kekliklerin korunması için bölgede denetimlerini sürdürecek" dedi.
Akdoğan Avcılar Derneği Başkanı Abdurrahman Utuş, ise avcılara uyarılarda bulunarak, "Keklikler dağlarımızın bir süsü. Milli Parklar olarak avıclar derneği olarak buraları koruma altına aldık. Yakalanması, avlanması kesinlikle yasak" diye konuştu.

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