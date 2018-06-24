Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü oyunu kullandı - DÜZCE
- Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü'nün oy kullanması - Bakan Özlü'nün açıklamalarıBakan Özlü, oyunu Düzce 'de kullandı - Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü: - "Aziz milletimiz her zaman doğru takdirlerde bulunur. Her zaman aklı selim davranır. Milletin terazisi her zaman doğru tartmıştır. Bugün de aziz milletimizin terazisi doğru tartacak ve doğru sonuçlar verecek"DÜZCE (AA) - Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde oyunu memleketi Düzce 'nin Çilimli ilçesinde kullandı.Oy kullanmak için Topçular Mahallesi'nde bulunan Çilimli Anadolu Lisesine gelen Bakan Özlü, AK Parti Düzce Milletvekili adayları Fahri Çakır, Ayşe Keşir ve Numan Çabuk, AK Parti Düzce İl Başkanı Hikmet Keskin, partililer ve vatandaşlar tarafından karşılandı.Daha sonra oy kullanacağı 1007 numaralı sandığa geçen Özlü, buradaki görevlilerle selamlaşmasının ardından oy pusulasını alarak, oy verme işlemini gerçekleştirdi.Özlü, oy zarfını sandığa atarken, "Türkiye için hayırlı uğurlu olsun " dedi. Bakan Özlü, oy verme işleminin ardından okul bahçesinde yaptığı açıklamada, kendisinin okuduğu ilkokul olduğu için burada oy kullanmayı tercih ettiğini söyledi.
Türkiye'nin seçimlerle kendisini yenilediğini vurgulayan Özlü, şöyle konuştu:"Bu seçim yeni bir sistemin başlangıcı. Bütün Türkiye'de güzel bir seçim ortamı geçiyor. Bir şölen havasında geçiyor. 'Türkiye'de demokratik sıkıntı var' diyenler, zaman zaman 'Türkiye'de diktatörlük var' diyenler baksınlar. Seçim olan yerde diktatörlük olmaz. Diktatörler seçim olmayan ülkelerde olur. Bunun birçok örneği var. Türkiye, demokrasiyi içine sindirmiş ve bunu çok iyi işleten belki de tek İslam ülkesi. Hem demokrasiyi sindirmiş ve uygulayan hem de Müslüman ülke. Seçimlerin ülkemize ve şehrimize hayırlı olmasını diliyorum."Sandıkların 17.00'de kapanarak oyların sayılmaya başlanacağını hatırlatan Özlü, "Aziz milletimiz her zaman doğru takdirlerde bulunur. Her zaman aklı selim davranır. Milletin terazisi her zaman doğru tartmıştır. Bugün de aziz milletimizin terazisi doğru tartacak ve doğru sonuçlar verecek." ifadelerini kullandı.