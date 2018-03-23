Bilim merkezi Planetaryuma 4 yıl gecikmeli açılış

-İÇ MEKANDAN DETAYLAR

-SAYGI DURUŞU İSTİKLAL MARŞI DETAY

-VALİ GÜVENÇER KONUŞMA DETAY

-ESKİ VALİ DAŞÖZ KONUŞMA DETAY

-PLAKET TAKDİMİ

-KURDELE KESİMİ

-PLANETARYUMUN GEZİLMESİ



( MANİSA )- Temeli 2012 yılında atılan Manisa Planetaryum ve Bilim Evi 6 yıl sonra açıldı- Dönemin Manisa Valisi Halil İbrahim Daşöz tarafından 2012 yılında temeli atılan ve 2 yıl içinde tamamlanması planlanan Manisa Planetaryum ve Bilim Evi Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer’in girişimleriyle tamamlanarak hizmete girdi MANİSA



- Dönemin Manisa Valisi Halil İbrahim Daşöz tarafından 2012 yılında temeli atılan ve 2 yıl içinde tamamlanması planlanan Manisa Planetaryum ve Bilim Evi, 6 yıl sonra Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer’in girişimleriyle tamamlanarak hizmete girdi. Açılışı Manisa Valisi Güvençer ve eski vali Daşöz öğrencilerle birlikte gerçekleştirdi. Dönemin Manisa Valisi Halil İbrahim Daşöz tarafından başlatılan 251 Bin Dev Öğrenci Projesi kapsamında öğrencilerin oybirliği ile yapılması kararlaştırılan ve temeli 2012 yılında atılan Manisa Planetaryum ve Bilim Evi 6 yıl sonra Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer’in özel çaba ve girişimiyle açıldı. Manisa Valiliği Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığı tarafından tamamlanıp hizmete açılan Planetaryum ve Bilim Evi açılışına Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, projenin mimari Manisa eski Valisi Halil İbrahim Daşöz, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Can, İl Emniyet Müdürü Fevzi Bilgiç, Yunusemre Kaymakamı Ahmet Erdoğdu, İl Milli Eğitim Müdür Vekili Necmettin Okumuş, daire müdürleri ve öğrenciler katıldı.

Türkiye’de devlet eliyle yapılmış ilk Planetaryum ve Bilim Evi olan ve toplam maliyeti 1 milyon 763 bin 346 TL olan Manisa Fen Lisesi’nin bahçesinde bulunan iki katlı binada; Planetaryum, Sanal Gerçeklik-Artırılmış Gerçeklik (Virtual Reality-Increased Reality) Odası, Fen Bilimleri Atölyesi, Müzik Kayıt odası, Bilim İnsanları Sergisi, üst katta ise 47 adet ürünün yer aldığı Bilimsel Sergi Galerisinden oluşuyor. Manisalı öğrenciler, Manisa Planetaryum ve Bilim Evi’ni randevu sistemiyle 35 kişi olmak üzere branş öğretmenleriyle birlikte ziyaret edebilecekler. Törende bir konuşma yapan Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, Manisa’ya ve öğrencilere böyle bir eser kazandıran Vali Daşöz’e ve 251 Bin Dev Öğrenciye teşekkür etti. Eserin çok kıymetli olduğunu belirten Vali Güvençer, bu eserin arkasında gerçek bir sevginin, gerçek bir aşkın, gerçek bir memleket ve millet aşkının bulunduğunu kaydetti.

Manisa eski Valisi Halil İbrahim Daşöz ise, projeye uzun bir süreden sonra el atıldığını belirterek, bu eserin açılmasına katkı sağlayan Vali Güvençer’e 251 bin Dev Öğrenci adına teşekkür etti. Konuşmasına 251 Bin Dev Öğrenci Projesininin komisyonunda yer alan öğrencileri de yanına alarak devam eden Daşöz Planetaryumların 1960'lardan itibaren Avrupa'nın her yerinde olduğunu hatta Almanya'da olmayan kentin bulunmadığını belirterek Türkiye'nin bu konuda çok geride kaldığını ve atladığı konulardan biri olduğunu ifade etti.

Eski vali Daşöz, projede emeği geçen Kamile Tatar ve Hilmi Polat’a da bu güne kadar projeye verdikleri desteklerden dolayı teşekkür etti. Yapılan konuşmaların ardından Vali Güvençer günün anısına eski vali Daşöz’e plaket takdim ederek tekrar teşekkür etti. Konuşmaların ardından açılış kurdelesi protokol üyeleri ve öğrenciler tarafından birlikte kesildi. Vali Güvençer, Vali Daşöz ve beraberindekiler Planetaryum ve Bilim Evi’ndeki eserleri dikkatli bir şekilde inceledi. Özellikle Saruhanlı Kodlama Atölyesi öğrencileri tarafından tasarlanan robotla yakından ilgilenen protokol üyeleri İstiklal Marşını okuyan robotu ve robotu tasarlayan çocukları uzun süre alkışladı. Manisa eski Valisi Halil İbrahim Daşöz tarafından Amasya ilinde başlatılıp görev yaptığı 5 ilde uygulanan ve Manisa’da da proje başladığı dönemde öğrenci sayısının 251 bin olması nedeniyle ‘251 Bin Dev Öğrenci Projesi’ olarak uygulanan projedeki faaliyetler çoğunluğu öğrenciler, öğretmenler ve idareciler olmak üzere valinin başkanlığındaki toplam 45 kişilik proje komisyonu tarafından yürütülmüştü. (SC-

