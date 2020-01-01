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01 Ocak 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Bilecikliler yeni yıla büyük bir coşkuyla girdi

Bilecikliler yeni yıla büyük bir coşkuyla girdi

-Kalabalıktan detay

Yılbaşı Alabalık Havai Fişek Yeni Yıl 

--Başkan Şahin'in konuşması
--2020 yılına girilmesi ve detaylar

( BİLECİK )- Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin;- "Bileciklileri neşeli görmek en güzel şeydir" BİLECİK

- Bilecik Belediyesi tarafından gerçekleştirilen Yılbaşı Sokak Partisi ile. Tüm yurtta ve dünyada etkinliklerle girilen yeni yıla Bilecikliler de düzenlenen Yılbaşı Sokak Partisi ile girdi. Bilecik Belediyesi Aile Çay Bahçesi önünde DJ Erdem Uzunyol eşliğinde gerçekleştirilen etkinlikte Bilecikliler yeni yıla sevdikleri ile eğlenerek, girdi. "Bileciklileri neşeli görmek en güzel şeydir" Düzenlenen etkinlik ile amaçlarının Bileciklileri yeni yıla en güzel şekilde girmelerini sağlamak olduğunu belirten Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, şunları söyledi: "Bilecik’i ve Bileciklileri böyle neşeli görmek çok güzel. Sadece Bilecik’te değil bütün Türkiye şu an Bilecik’i konuşuyor. Seçimden önce ‘Her şey çok güzel olacak’ demiştim. Bakın en büyük güzellik şu an bizim yaşadığımız bu ortam. Burada daha çok genç görüyor olmam beni çok daha gururlandırıyor ve bu çok güzel bir tablo. Dünyayı güzellik kurtaracak ve sevmekle başlayacak her şey. Herkese 2020 yılında daha mutlu ve daha coşkulu bir yıl diliyorum" şeklinde konuştu.
Çocuklara yılbaşı hediyesi dağıttı Vatandaşların büyük bir katılım gösterdiği etkinlik sonunda Belediye Başkanı Semih Şahin ve eşi Serpil Şahin, çocuklara yeni yıl hediyesi dağıttı.
Bilecik Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri tarafından hazırlanan 2020 yeni yıl görselleri de vatandaşlar tarafından büyük bir beğeni ile karşılandı. Vatandaşlar, Bilecik Belediyesi atölyesinde yapılan 2020 yazısı, geyik ve hediye arabası önünde hatıra fotoğrafları çektirirken, düzenlenen havai fişek gösterileri de vatandaşlar tarafından büyük bir beğeniyle izlendi.
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