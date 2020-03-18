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18 Mart 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Bilecik'teki ahır ve samanlık yangınında 10 büyükbaş hayvan telef oldu

Bilecik'teki ahır ve samanlık yangınında 10 büyükbaş hayvan telef oldu

Yangın söndürme çalışmalarından Görüntüler

Samanlık Büyükbaş Hayvan Hayvan 

-Detaylar

( BİLECİK ) BİLECİK

- Bilecik’in Bozüyük ilçesindeki bir ahır ve samanlıkta meydana gelen yangında çok sayıda büyükbaş hayvan telef olurken büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dün gece saatlerinde Dombayçayır köyünde İsmail Çiftçi’ye ait ahır ve samanlıkta henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın yangın çıktı. Yangın ihbarı üzerine Dodurga Belediye Başkanı Selim Tuna, itfaiye ekipleriyle birlikte Dombayçayır Köyüne giderek yangın söndürme çalışmalarına katıldı.
Yangın söndürme çalışmalarını bizzat organize eden Başkan Tuna, tüm belediye ekipmanlarını yangın için seferber etti. Dodurga Belediyesi itfaiye ekipleri ile birlikte Bozüyük Belediyesi itfaiye ekiplerinin de yoğun çabaları sonrasında söndürülen yangın sonrasında acı bilanço ortaya çıktı. Büyük çapta maddi hasarın meydana geldiği yangında 10 büyükbaş hayvan da telef oldu. Yaralanma ve can kaybının olmadığı yangında ahır ve samanlık kullanılamaz hale geldi. Yangına Dodurga Belediye Başkanı Selim Tuna’nın yanı sıra Dodurga Karakol Komutanı Osman Baykal, İl Genel Meclis üyesi Mesut Çetin ve çevre köylerden muhtarlarda yangın söndürme çalışmalarına katıldı.
(İC-Y)
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