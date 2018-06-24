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24 Haziran 2018 Pazar günü yayınlandı
Bilecik'te sel önüne gelen her şeyi süpürdü

Bilecik'te sel önüne gelen her şeyi süpürdü

Oluşan selden görüntüler

Sağanak Yağış Geçmiş Olsun Sel Baskını 

-Detay

( BİLECİK )- Sel suları önüne kattığı ne varsa sürükledi, köylüler korku dolu anlar yaşandı BİLECİK

- Bilecik’in Pazaryeri ilçesine bağlı Karaköy de etkili olan sağanak yağış sonrasında oluşan sel, köyde maddi hasara yol açtı. Köyden geçen dereler yağışın etkisiyle taşarken, sel suları birçok araçta ciddi hasar oluşturdu. Sel suları önüne kattığı ne varsa sürükledi. Köyde yaşayan vatandaşlar arasında korku dolu anlar yaşandı. Can kaybının yaşanmadığı köyde iş makineleriyle temizleme çalışmaları başlatıldı. Köyde oluşan sel baskını sonrasında AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir, Pazaryeri Kaymakamı Bayram Sağır ve Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı köye giderek geçmiş olsun dileklerini ileterek incelemelerde bulundular. Köy de sel baskını sonrasında oluşan hasarı gidermek için çalışmalar devam ediyor. (İC-Y)
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