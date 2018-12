Bilecik'te sağlık personeline şiddete kınama

-BASIN AÇIKLAMASI



( BİLECİK )- Türk Sağlık Sen Bilecik İl Temsilcisi Dr. Hüseyin Altay;- “Caydırıcı cezalar gelmedikçe saldırılar durmaz” BİLECİK



- Bilecik Devlet Hastanesi’nde görevli sağlık memuru Süleyman Yakar'ın bir asker tarafından darp edilmesi yapılan basın açıklaması ile kınandı. Bilecik Devlet Hastanesi önünde Türk Sağlık-Sen Bilecik Şubesi adına yapılan basın açıklamasında, Bilecik İl Temsilcisi Dr. Hüseyin Altay sağlıkta şiddete acil çözüm istediklerini ve sağlık çalışanlarının şiddete uğramadığı bir gün bile olmadığını belirtti.

Altay, “Her gün memleketin her bir yerinden sağlık çalışanlarının darp edildiği haberlerini alıyoruz, televizyonlarda hastanelerde yaşanan saldırıları dehşete düşerek izliyoruz. Devletin verdiği görevle, milleti hizmet veren şifa dağıtan sağlık çalışanlarımız ambulanslarda, aile hekimliklerinde, acillerde, polikliniklerde şiddete uğruyorlar. Tehdit edilip, darp ediliyorlar. Sağlık çalışanlarına kaldırım taşı ile vurma, ısırma, gruplar halinde darp gibi şiddetin bin bir türlüsü uygulanmaktadır. Bugün bu vahşetlerden biriside Bilecik Devlet Hastanesi Acil servisinde yaşanmıştır. Sağlık hizmeti sunan bir sağlık memuru arkadaşımıza bir hasta tarafından şiddet uygulanmıştır. Kendisine geçmiş olsun diyoruz. Şifa veren ellere şiddet uygulayan insanlıktan nasibini almayanların da en ağır cezaya çarptırılmalarını istiyoruz” dedi.

“Caydırıcı cezalar gelmedikçe saldırılar durmaz” Altay, konuşmasının devamında, caydırıcı cezaların gelmediği takdirde saldırıların da durmayacağına değinerek, “Sağlıkta şiddet tırmanmakta ve çalışanların hizmet üretmesine engel olacak bir düzeye gelmektedir. Sağlıkta şiddetin tırmanarak devam etmesinde en büyük neden etkin ve caydırıcı tedbirlerin bir türlü alınmamasıdır. Tutuklu yargılama kâğıt üstünde kaldıkça, şiddet uygulayan elini kolunu sallaya sallaya gezdikçe çözüm olmaz. Caydırıcı cezalar gelmedikçe saldırılar durmaz. Şiddet vakaları ile ilgili sadece kamuoyunda infial olunca tutuklanma olmaktadır. Böyle sağlık çalışanlarının can güvenliği sağlanamaz. Hastanede doktora, sağlık çalışanına saldıran herkes sonunun hapis olacağını idrakine varmalıdır. Devletin ceza sistemi ve bunu uygulayanlar, bunu hissettirmelidir. Sağlık camiasında idarecisinden, sivil toplum örgütlerine kadar bu menfur saldırılar karşısında kenetlenmelidir. Özellikle yönetim şiddet olaylarına karşı ekstra önlemler almalı, bunun yanı sıra hukuki süreçte çalışanların yanında olmalıdır. Biz Türk Sağlık-Sen olarak şiddete uğrayan arkadaşlarımıza her türlü yardımda bulunacağız. Onların yayında olacağız. Sağlık şiddet konusunda da bu tarz bir çözüm arayışının faydalı olacağına inanıyoruz. Türk Sağlık-Sen olarak sağlık çalışanlarına uygulanana şiddettin en aza indirmesi için yapılması gereken acil tedbirlerin ve ağır yaptırımların süratle hayata geçmesini istiyoruz” ifadelerine yer verdi. Acemi er saldırdı Bilecik Devlet Hastanesini çalışanı Sağlık Memuru Süleyman Yakar, geçtiğimiz gün hastane içinde Bilecik 2. Jandarma Er Eğitim Tugay Komutanlığında görevli bir acemi er tarafından kafa atılarak darp edilmişti. Yaşanan bu olaydan sonra rapor alan sağlık memuru acemi er hakkında C. Savcılığa suç duyurusunda bulundu.