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02 Temmuz 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Bilecik'te orman yangını

Bilecik'te orman yangını

Helikopterle söndürme çalışmaları

İtfaiye Aracı Maden Ocağı İş Makinası Orman Yangını Yangına Müdahale 

-Yanan yerlerden detay
-Röportaj
-Ekiplerin çalışmaları
-Detaylar

( BİLECİK ) - BİLECİK

- Bilecik'in Bayırköy Beldesi Boğazkaya mevkisinde çıkan ve kısa sürede kontrol altına alınan orman yangınında yaklaşık 1 hektar kızılçam ormanı küle döndü. Alınan bilgiye göre, Bayırköy Beldesi Boğazkaya mevkisinde sebebi henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Alevler kısa sürede rüzgarın da etkisiyle çevreye yayıldı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye aracı ve ekip sevk edildi. Bayırköy Belediyesi itfaiye ekipleri ve Orman İşletme Müdürlüğüne ait yangına ilk müdahale aracı ile yangına müdahale edildi. Arazinin dik ve dağlık olması sebebiyle itfaiye ekipleri, yangına müdahalede zorlanırken Bilecik Orman İşletme Müdürlüğüne ait 10 arazöz, 2 yangına ilk müdahale aracı, 3 su tankeri ve 1 helikopter olaya müdahale etti. Ayrıca; Bayırköy, Osmaneli ve Vezirhan Belediyesi itfaiye ekipleri ve yangın bölgesinde bulunan maden ocağına ait 2 iş makinası da yangına müdahalede bulundu. Olay yerine giderek yangına ilk müdahale edenler arasında yer alan Bayırköy Beldesi Fatih Mahallesi Muhtarı Ahmet Zengin, "Bugün saat 17:00 sıralarında Boğazkaya Bölgesinde yangın olduğu ihbarını aldık. Belediye görevlileri ile birlikte geldik yangına ilk müdahaleyi yaparken Orman İşletme Müdürlüğüne haber verdik. Ekiplerin ve vatandaşların yangına anında müdahale etmesi yangın büyümeden kontrol altına alındı ve söndürüldü. Emeği geçen herkese teşekkür ederim” dedi.
Yetkililerden alınan bilgiye göre 1 hektar kızılçamlık alanın zarar gördüğü öğrenildi. (ZZ
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