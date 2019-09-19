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19 Eylül 2019 Perşembe günü yayınlandı
Bilecik'te makilik alanda yangın

Bilecik'te makilik alanda yangın

- Yangın söndürme çalışmaları - Osmaneli ilçesinde çıkan yangının kontrol altına alınması için ekipler çalışma yürütüyorBİLECİK (AA) - Bilecik 'in Osmaneli ilçesinde, makilik alanda çıkan yangının kontrol altına alınması için çalışma başlatıldı.İçmeler Düzmeşe mevkisinde, makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevlere, Orman İşletme Müdürlüğü ile çevre belediyelerin itfaiye ekipleri müdahale ediyor.Helikopterle de destek sağlanan söndürme çalışmaları için çevre illerden takviye istendiği öğrenildi.Ekiplerin, yangını kontrol altına alabilmek için müdahalesi sürüyor.

İçmeler Makilik Alan Trol 

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