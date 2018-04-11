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11 Nisan 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Bilecik'te 5 kızıl geyik doğaya salındı

Bilecik'te 5 kızıl geyik doğaya salındı

- Kızıl geyiklerden görüntüler

-- Kızıl geyiklerin yükleme çalışmaları
-- Kızıl geyiklerin indrime çalışmaları
-- Kızıl geyiklerin doğaya salınması
-- Yapılan ropörtaj

( BİLECİK ) - BİLECİK

- Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü tarafından üreme merkezlerinde çoğaltılan 5 kızıl geyik Bilecik'te doğaya salındı. Yeryüzü üzerinde yaşayan en büyük geyik türlerinden ve Türkiye’nin en büyük kara memelisinden biri olan kızıl geyikler (Cervuselaphus) Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü tarafından üreme merkezlerinde çoğaltılıyor. Bu merkezlerde üreyen bireyler ise farklı bölgelerdeki tabii yaşam alanlarına gönderiliyor. Bu çerçevede Bursa’da kurulan merkezde yetiştirilen kızıl geyiklerden 5 adedi Bilecik’te tabiatla buluştu. Konu hakkında Orman ve Su İşleri Bakanlığından yapılan açıklama, "Bu çerçevede Uludağ Üniversitesi ve DKMP Genel Müdürlüğü arasında 2004 yılında imzalanan protokole istinaden Uludağ Üniversitesi yerleşkesi içerisinde oluşturulan merkezde 3 erkek 7 dişi ile başlanan kızıl geyik yetiştirme çalışmaları meyvelerini vermeye devam ediyor. Bursa’da Yetiştirilen kızıl geyiklerden 27 adeti farklı bölgelere nakledildi. Bu merkezde yetiştirilen 5 kızıl geyik tabii hayatın desteklenmesi maksadıyla Bilecik’te tabiata salındı. Merkezden geçtiğimiz Ocak ayında yine yetiştirilen 5 kızıl geyik Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkına nakledilmişti. Bilecik’te salınan son 5 kızıl geyikle beraber Bursa’daki yetiştirme merkezinden toplam 27 kızıl geyik farklı bölgelere gönderilmiş oldu" denildi. (CKT-Y)
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