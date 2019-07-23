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23 Temmuz 2019 Salı günü yayınlandı
Bilecik'in tarihi ve doğal güzelliği kısa filmle tanıtıldı

Bilecik'in tarihi ve doğal güzelliği kısa filmle tanıtıldı

tanıtım filmi

( BİLECİK ) BİLECİK

Kısa Film Tanıtım Filmi 


- Bilecik tarihi ve doğal güzellikleriyle Bilecik Valiliği tarafından hazırlanan kısa video ile tanıtıldı. Yapılan kısa filmde, Bilecik’te bulunan tarihi değerler, kültürel eserler ve doğal güzellikler de ön plana çıkartılırken, kentin tanıtımı için turizm potansiyelinin artması beklendiği belirtildi. (DA-Y)
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