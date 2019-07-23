Bilecik'in tarihi ve doğal güzelliği kısa filmle tanıtıldı



- Bilecik tarihi ve doğal güzellikleriyle Bilecik Valiliği tarafından hazırlanan kısa video ile tanıtıldı. Yapılan kısa filmde, Bilecik’te bulunan tarihi değerler, kültürel eserler ve doğal güzellikler de ön plana çıkartılırken, kentin tanıtımı için turizm potansiyelinin artması beklendiği belirtildi. (DA-Y)

