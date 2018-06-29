-biçerdövercilerin çalışması

-tahil hasadı yapılması

-hasadın boşatılması

-biçerdöverciler ile röportaj



( ELAZIĞ ) - Biçerdövercilerin zorlu mesaisi ELAZIĞ



- Şehir, şehir gezerek tahıl hasadı yapan biçerdöverciler, yaklaşık 4 ay boyunca ailelerinden uzakta ekmek mücadelesi veriyor. Doğu Anadolu Bölgesi'nde tahıl ürünlerinin hasadının başlamasıyla birlikte geçimlerini biçerdövercilik yaparak kazanan operatörler, yaklaşık 4 ay süren zorlu ekmek mücadeleleri başladı.

Şehir, şehir dolaşan ve günün yaklaşık 12 saatini toz içinde tarlalarda geçiren biçerdöverciler, ailelerinden uzakta geçimini sağlamak için alın teri döküyor. Bir çok ilde olduğu gibi Elazığ'da da sıcak havanın altında çalışan biçerdöverciler daha sonra diğer illere gidip çalışmalarını sürdüreceklerini söyledi.



Kahramanmaraşlı olduğunu belirten 27 senelik biçerdöver operatörü Yasin Karakoca, “Adıyaman’da biçim yaptım. Şuan Elazığ’dayım. Sezonumuz ortalama 4 ay sürüyor. 40 gündür dışarıdayız. Şartlarımız çok zor. 5 tane kızım var ve onlardan ayrıyım. Onlar için gurbetlere düştüm. Zor şartlarda çalışıyoruz. 2 tonluk römorku 300 TL’ye çekiyoruz. Şuan ki şartlar böyle” dedi.

Yaklaşık 4 ay dışarıda olduklarını vurgulayan Muhittin Karakoca ise eve gidip geldiklerini ancak çalıştıkları dönemlerde ailesinden uzak kaldığını söyledi.



Karakoca, "Adıyaman’dan buraya geldik. Çiftçilerin işini görüyoruz. Buradan Erzurum, Kars tarafına gideceğiz. Kazanmaya uğraşıyoruz. Allah hayırlısını versin. Kolay iş yok. Sıcağın altında tozun içinde ailemizi geçindirmek için bunu yapmaya mecburuz. 4 çocuğum var. Bayramda 2 gün gittim geldim. Bundan sonrada bitene kadar gidemeyeceğiz” diye konuştu.



