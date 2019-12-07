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07 Aralık 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Bıçaklı saldırıya uğrayan genç ağır yaralandı

Bıçaklı saldırıya uğrayan genç ağır yaralandı

Ambulansın hastaneye gelişi

Hastane Bıçaklı Saldırı Saldırı 

-Yaralının sedye ile ambulanstan indirilmesi
-Hastaneye taşınması
-Arkadaşı ile röportaj
-Hastanenin dış görüntüsü

( SAMSUN ) SAMSUN

- Samsun'da sokak ortasında bıçaklı saldırıya uğrayan genç ağır yaralandı. Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde saat 19.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir kafede oturan 20 aşındaki M.B.'yi dışarı çağıran A.S., tartıştığı şahsı sol karın boşluğundan bıçaklayarak ağır yaralandı. 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan M.B., tedavi altına alındı. Bıçaklı saldırgan A.S., kaçtı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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