Bıçaklı kavga: 1 yaralı - SAMSUN

- Olay yerinden görüntüler - Polis ekiplerinin çalışmaları - Zanlının polis ekiplerince götürülmesi Samsun 'da bıçaklı kavga: 1 yaralıSAMSUN (AA) - Samsun 'un İlkadım ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Atatürk Bulvarı İstasyon Mahallesi mevkisinde Burak Erverdi (25), annesi Esin Erverdi ile köpeklerini gezdirmeye çıkardı.Bu sırada Ö.S. (58), kaldırımda yürüyen Burak Erverdi ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ö.S, Burak Erverdi'yi bıçakla sol kolundan yaraladı.Ö.S, polis ekiplerince gözaltına alındı.Erverdi ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.
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