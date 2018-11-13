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13 Kasım 2018 Salı günü yayınlandı
Bıçaklı kavga: 1 yaralı - ELAZIĞ

Bıçaklı kavga: 1 yaralı - ELAZIĞ

- Olay anının güvenlik kamera görüntüsü - Çarşı Mahallesi Menderes Sokağı'ndaki olay yeri - Olaya karışan esnaf ile motosiklet sürcüsünün tartışması - 112 acil sağlık ekiplerinin olay yerine gelmesi - Polisin olay yerinde zanlıyı gözaltına alması - Yaralı Yusuf Gültekin'nin amcası Yusuf Gültekin'in konuşması Elazığ 'da bıçaklı kavga: 1 yaralı - Yol verme yüzünden çıkan ve bir kişinin yaralandığı kavga güvenlik kamerasına yansıdıELAZIĞ (AA) - Elazığ 'da bir kişinin yaralandığı bıçaklı kavga güvenlik kamerasınca kaydedildi.Çarşı Mahallesi Menderes Sokağı'nda kimliği henüz belirlenemeyen motosikletli şüpheli ile otomobilinin önünde ayakta duran esnaf Yusuf Gültekin arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı.Zanlı çorabından çıkardığı bıçak ile Gültekin'i kolundan yaraladı.Sağlık ekiplerince Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırılan Gültekin'in durumunun iyi olduğu öğrenildi.Gültekin'in yakınları iş yerinden çıkarak zanlıya ait motosiklete zarar verdi.İş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen olayın ardından polis ekiplerince gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kamera Güvenlik Kamerası Bıçaklı Kavga Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

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