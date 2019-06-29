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29 Haziran 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Bıçaklı kavga: 1 ölü - ÇANAKKALE

Bıçaklı kavga: 1 ölü - ÇANAKKALE

- Olay yeri ve hastaneden görüntülerÇANAKKALE (AA) - Çanakkale 'nin Bayramiç ilçesinde bir kişi bıçaklanarak öldürüldü.Alınan bilgiye göre, polis ekipleri, Bayramiç Devlet Hastanesi arkasındaki eski mezarlık yanında yerde yatan yaralı bir kişi olduğu ihbarını aldı.Olay yerine giden 112 Acil Servis ekiplerince Bayramiç Devlet Hastanesine kaldırılan kişi, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanması sonucu hayatını kaybettiği belirlenen kişinin Yakup Güder (67) olduğu tespit edildi.Polis ekipleri tarafından bölgede yürütülen çalışmayla aralarında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu maktulü bıçakladığı iddia edilen Okay Ç. (29) saklandığı evde yaralı olarak bulundu.Bayramiç Devlet Hastanesine getirilen Okay Ç, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Araştırma ve Uygulama Hastanesine sevk edildi.Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

İlk Müdahale Polis Hastane Akkale Polis Ekipleri 

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