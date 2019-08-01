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01 Ağustos 2019 Perşembe günü yayınlandı
Bıçaklar kurbanlar için bileniyor

Bıçaklar kurbanlar için bileniyor

Tezgah yoğunluğu

-Çeşit çeşit bıçakların bilenmesi
-Necati Mazmanoğlu röportaj
-Makinada bıçak bilenmesi
-Raflarda yer alan bıçaklar
-Tezgahta bıçak satışı
-Tezgah önü detay

( HATAY ) -- Tarihi bıçakçıda bıçaklar bayram için bileniyor HATAY

- Kurban Bayramı’na kısa süre kala, bıçak tezgahlarında yoğunluk yaşanıyor. Hatay’ın merkez ilçesi Antakya’da bulunan Tarihi Uzun Çarşı’da 1948 yılından bu yana hizmet veren Bıçakçı Naim’in bıçak tezgahlarında yoğunluk oluşturan vatandaşlar, bayram öncesi bıçaklarını biletiyor. Kurban bıçaklarının 3 lira ile 30 lira arasında değiştiğini ifade eden Necati Mazmanoğlu, “1948’den bu yana bu işi yapıyoruz, baba mesleğimiz. Babamız 1988 yılında vefat etti. 1988 yılından bu yana büyük abim Necmi Mazmanoğlu’yla beraber baba mesleğini sürdürüyoruz. İşlerimizin hepsi el emeği ve bu şekilde işimizi sürdürüyoruz. Kurban bıçakları 3 liradan başlıyor, 20 ila 30 liraya kadar çıkıyor” dedi.
Yaşanan savaş ve gerilimler yüzünden Ortadoğu ülkelerine satışlarının durduğunu ifade eden Mazmanoğlu, yurtiçinde ise Türkiye’nin her yerine bıçak gönderdiklerini söyledi.

(MBY-
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