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11 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
Bıçaklandıktan sonra 4 ay yaşam mücadelesi veren 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Bıçaklandıktan sonra 4 ay yaşam mücadelesi veren 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Seyhan Devlet Hastanesi görüntüsü

Hastane Yaşam Mücadelesi Adli Tıp Adli Tıp Kurumu Ameliyat 

-Acile gelen ambulanslar
-Acil servisten genel detay
-Adli tıp kurumu morgu görüntüsü

( ADANA )- Adana polisi, olaydan sonra kaçan zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı ADANA

- Adana'da 17 yaşındaki bir çocuk tarafından bıçaklanan 17 yaşındaki çocuk, tedavi gördüğü hastanede 4 ay sonra hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre, olay 15 Ağustos'ta merkez Seyhan ilçesi Yenibaraj Mahallesi 68046 Sokakta meydana geldi. İddiaya göre Umut Geyik (17) isimli çocuk Ö.A. (17) isimli başka bir çocuk tarafından 4 ay önce bıçaklandı. Umut Geyik ambulans ile Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan Geyik ameliyat edilip yoğun bakıma alındı. 4 ay boyunca yaşam mücadelesi veren Geyik dün saat 17.00 sıralarında hayatını kaybetti. Geyik'in cenazesi otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Polis ise olaydan sonra kaçan ve izini kaybettiren çocuk zanlıyı bulmak için çalışma başlattı.
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