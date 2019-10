Bıçaklanarak kanlar içinde kaldı cep telefonunu ile olayı arkadaşına anlattı

-Polislerin geldiği andan genel detay

( DENİZLİ )- Kanlar içinde kalmasına aldırmadan basın mensuplarına saldırdı- 30 kişilik iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı- Denizli’de gençler arasında ‘yan baktın’ kavgası DENİZLİ



- Denizli’de yaklaşık 30 kişilik 2 grup arasında çıkan ‘yan baktın’ kavgasında bir kişi 3 yerinden bıçaklanarak yaralandı. Olayda, bıçaklanarak ambulans bekleyen şahıs kanlar içinde kalmasına rağmen olayı cep telefonu ile arkadaşına anlatırken, ambulansa bindirildiği esnada ise basın mensuplarına saldırdı. Olay, Pamukkale ilçesi Mehmetçik Mahallesinde meydana geldi. İddialara göre, Mustafa Alper Caddesi üzerinde yaşları 16-17 arasında değişen yaklaşık 30 kişilik 2 grup arasında kavga çıktı. Yan baktın’ tartışması ile büyüyen olayda 16 yaşındaki A.S., bacağından aldığı 2 bıçak darbesi yaralanarak kaçmaya başladı.

Olay yerinden uzaklaşan A.S., sonrasında bir aracın arkasına saklanmaya çalıştığı esnada karşı grubun saldırısına tekrar uğrayarak bu defa karnından bıçaklandı. Yaralı şahsın imdadına yoldan geçen 3 genç koştu. Diğer gurubu dağıtan çevredeki vatandaşlar ve esnaflar yaralı şahsı bir kafe önünde sandalyeye oturtarak bıçak darbesi aldığı yerlere bezlerle ve üzerinden çıkardığı tişörtü ile tampon yaparak kanamayı durdurmaya çalıştılar. Bu sırada vatandaşlar polis ve 112 Acil servis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri A.S.’yi bıçaklayan şahsı ve kavgaya karışan grup üyelerini yakalamak için çalışma başlattı. Kısa sürede A.S.’yi bıçaklayan şahsın kimliğini de tespit eden polis ekipleri şahsı yakalamak için peşine düştü. Kanlar içinde kaldı ambulansa bindirilirken İHA muhabirine saldırdı! Bu sırada oturduğu sandalyede aldığı bıçak darbelerinin üstüne tampon yapılan A.S., ise kanlar içinde kalmasına aldırmadan cep telefonu ile bir arkadaşını arayarak durumu anlattı. Ardından olay yerine gelen ambulansa alınan A.S., ambulansa binerken, olayı görüntüleyen İhlas Haber Ajansı



muhabirlerine saldırmaya çalıştı. Muhabirlere küfür ederek üstüne yürüyen A.S.’ye polis ekipleri müdahale ederek ambulansa bildirdi. Ambulans ile Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Hastanesine kaldırılan A.S.’nin sağlık durumunun iyi olduğu ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. (GC-