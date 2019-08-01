Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
01 Ağustos 2019 Perşembe günü yayınlandı
Bıçakçılarda kurban yoğunluğu

Bıçakçılarda kurban yoğunluğu

BIÇAKÇILARIN BIÇAK BİLEMESİNDEN GÖRÜNTÜ

Kesk Uttu Hayvan 

-BİLENEN BIÇAKLARDAN GÖRÜNTÜ
-BIÇAKÇI AZİZ ŞEN İLE RÖP.

( BURSA -ÖZEL)- Hayvanların kesilirken eziyet görmemesi için bıçaklarınızı biletin BURSA

- Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi Bursa'da bıçakçılarda bileme yoğunluğu yaşanıyor. Bıçaklarıyla meşhur Bursa'da Kurban Bayramı öncesi bileme yoğunluğu yaşanıyor. Kurbanlıklarını alan vatandaşlar raflardan kurban bıçaklarını çıkartarak bıçakçıların yolunu tuttu. Kurbanlıklarını daha kolay ve eziyet etmeden kesmek isteyen vatandaşlar soluğu bıçakçılarda aldı. Bıçakçılar ise gelen aşırı bileme talebi sebebiyle mesaiye başladı.
Sabahtan gece geç saatlere kadar bileme yapan bıçakçılar, gelen siparişleri yetiştirmeye çalışıyor. Bursalı bıçakçılar, iriliği ve ufaklığına göre bıçakları 3 ile 5 lira arasında değişen fiyatlarla biliyor. Et satırlarına ise 7-8 lira arasında değişen fiyatlarla bileme işlemi yapıyor. Bursalı bıçakçı Aziz Şen, "Kurban Bayramı öncesi vatandaşlar raflarından bıçaklarını çıkarttılar. Tatlı bir telaş başladı.
Vatandaşlar artık bıçaklarını bilemeye getiriyorlar. Biz bu bıçakları bileyerek keskinleşmelerini sağlıyoruz. Kurban öncesi yoğunluk söz konusu. Her yıl olduğu gibi bu sene de bileme işleri bayrama 15 gün kala hız kazanıyor. Bunun yanında normal bıçak satışlarımız sürüyor. Hayvanların kesilirken eziyet görmemesi için bileme çok mühim. Bıçaklar ne kadar keskin olursa hayvan kesilirken o kadar az eziyet duyar, bu bileme işlemi de herkese yaptırılmamalı. Bıçakları 3-5 liraya bilerken, satırları ise 7 ila 8 liraya biliyoruz" dedi.

İlgili Foto Galeriler
Başkentin Ortasında Çiftlik KurulduBaşkentin Ortasında Çiftlik Kuruldu
Golden Çetesi İstanbula GönderildiGolden Çetesi İstanbula Gönderildi
Üç Çeneli Üç Dilli Buzağı Sağlığına KavuştuÜç Çeneli Üç Dilli Buzağı Sağlığına Kavuştu
Çin'de Yeni Yıl HazırlıklarıÇin'de Yeni Yıl Hazırlıkları
Böyle Vicdansızlık GörülmediBöyle Vicdansızlık Görülmedi
Timsah Avcıları İlk Kez Görüntülendi!Timsah Avcıları İlk Kez Görüntülendi!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı