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10 Ağustos 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Bıçak bileyicilerinin yorucu mesaisi başladı

Bıçak bileyicilerinin yorucu mesaisi başladı

BIÇAK BİLEME TEZGAHINDAN DETAY

Telsim Uttu 

-BIÇAK BİLEME İŞLEMİ YAPAN ESNAF DETAY
-ESNAF KEMAL TUZCU İLE RÖP
-TEZGAHTA BULUNAN BIÇAK VE SATIRLARDAN DETAY

( IĞDIR ) Bıçak bileyicilerinin yorucu mesaisi başladı IĞDIR

- Yaklaşan Kurban Bayramı nedeni ile bıçak bileyicilerinin mesaisi başladı.
Kurban Bayramı öncesi Iğdır’da kurban kesecek vatandaşlar, eski bıçaklarını bilemek için bıçak bileyicilerinin yolunu tuttu. Iğdır Merkez Şube Sokakta bıçak bileyiciliği yapan Kemal Tuzcu isimli esnaf, yaklaşan Kurban Bayramının bereketi ile geldiğini ve işlerinin yoğun olduğunu belirtti.
Tuzcu, “Bayram nedeni ile bizde tezgah açarak bileme işi yapıyoruz. Vatandaşların getirdiği bıçak, satır ve balta gibi ev aletlerini bileyip kendilerine telsim ediyoruz. Alım gücünden mi yoksa daha kaliteli olmasından mı bilemiyorum ama, genelde vatandaşlar eski bıçaklarını getirip biletiyor. Yeni bıçak satışımız ise nadir oluyor. Bıçaklar 2 TL, satır ve balta çeşitleri ise 3 TL karşılığında bileme işlemi yapıyoruz.” Dedi. (ET-AT)
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