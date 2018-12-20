Beytüşşebaplı öğrencilerden tasarruf projesi

-Kaymakamlık

-Kaymakamla görüşme

-Proje anlatımı

-Konuşmalar

-Okul ve caddelere asılan afişler

-Röportajlar

-Genel ve detay



( ŞIRNAK -ÖZEL) ŞIRNAK



- Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde öğrenciler, “Aydınlık Bir Gelecek Tasarrufla Gelecek” projesi çerçevesinde, kaçak kullanımların, su ve elektrik israfının önüne geçmeyi planlıyor. Beytüşşebap Şehit Yalçın Aydın Yatılı İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri, “Aydınlık Bir Gelecek Tasarrufla Gelecek” projesini hayata geçirdi. Projeyle kaçak kullanımların, su ve elektrik israfının önüne geçmeyi planlayan öğrenciler, ilçe merkezindeki okulları ziyaret ederek, projeyle ilgili broşür astı. Öğrenciler, İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İsmail Pendik’i de ziyaret edip, destek istedi. Kaymakam Pendik, öğrencilerin projesine destek vereceğini belirterek, gerek ilçede gerek ülke genelinde ülke ekonomisine katkı sunacak projenin hayırlı olmasını diledi. Pendik, “Bu projeyle hem okuldaki arkadaşlarınıza örnek olacaksınız hem de Beytüşşebaplı kardeşlerimizle buluşup bu projeyi anlatarak tasarruf bilinci uyandıracaksınız. Ürettiğimiz elektriğin karşılığını ödeyemezsek kayıp kaçaklar adı altında diğer vatandaşlarımızdan alınıyor. Hem kaynaklarımızı tüketmiş oluyoruz hem de kul hakkı yiyoruz. Milletimizin hakkını yiyoruz ve hırsızlıktan hiçbir farkı yok” dedi.

Okul Müdürü Nazmi Güzel, “Biz kendi okulumuzda böyle bir proje başlatmak istedik. Kısacası israfı önlemek bunun için öğrencilerimiz ve öğretmenlerimizle beraber neler yapabiliriz diye bir toplantı yaptık. Fazla akan sular ondan sonra gereksiz yere yanan ampuller bunların önüne geçmek için böyle bir proje gerçekleştirdik. Bu projeyi ilçemiz genelinde yaymak için çalışıyoruz. Beytüşşebap’tan tüm okullarımıza çağrıda bulunuyoruz. Herkes okulunda bu projeyi hayata geçirsin. Fazla yanan lamları söndürsünler” diye konuştu.

Öğrencilerden Emer Bildik, projenin bir aydır devam ettiğini anlatarak, “Şu anki nesillere ve gelecekteki nesillere tasarrufla alakalı bir bilinç oluşturmak istedik, okulumuzda her gün 4 kişi nöbet tutuyor. Elektrik lambalarını sürekli kontrol ediyoruz. Sürekli muslukları kontrol ediyoruz. Bunun önüne geçtik. Ülkemizde gereksiz yere çok enerji tüketiliyor” ifadelerinde bulundu.

