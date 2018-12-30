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30 Aralık 2018 Pazar günü yayınlandı
Beytüşşebap ve Uludere’de okullara kar tatili

Beytüşşebap ve Uludere’de okullara kar tatili

-YOLDA YAPILAN ÇALIŞMALAR

Kar Tatili Kullar Kar Yağışı 

--İLÇE MERKEZİ
--TABELA
--YAĞAN KAR
--GENEL VE DETAYLAR

( ŞIRNAK ) ŞIRNAK

- Şırnak'ın Beytüşşebap ve Uludere ilçelerinde kar yağışı nedeniyle okullar 1 gün tatil edildi. Beytüşşebap İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Şerif Çelikkaya yaptığı açıklamada, “Meteoroloji Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre ilimiz Şırnak ve Beytüşşebap Uludere ilçelerinde bu gece itibariyle yarına kadar şiddetli kar yağışı olacağından okulları bir gün tatil ettik. İlçe merkez ve köylerinde 31 Aralık 2018 günü kar yağışı nedeniyle okullar bir gün tatil edilmiştir” dedi.

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