Beytüşşebap'ta yüksek kesimlere kar yağdı



- Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde iki gündür etkili olan yağmurun yerini kar yağışına bırakmasının ardından ilçe merkezi beyaza büründü. Yöre halkı bu yıl karın erken yağdığını belirterek, sonbaharı yaşayamadan kışı gördüklerini söyledi.



Beytüşşebap ilçesinde şiddetli yağmur, dün akşamdan itibaren yerini kar yağışına bıraktı. Kar ile birlikte ilçe beyaza büründü. İlçe merkezi beyaz örtüye bürünürken, yüksek kesimlerde kar kalınlığı 25 santimetreye kadar ulaştı. kartpostallık görüntülerin oluştuğu Beytüşşebap ilçesinde yüksek kesimler tamamen kar altında kalırken, alçak kesimlerde ise yağmur etkisini sürdürüyor. (SG-AKK-Y)

