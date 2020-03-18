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18 Mart 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Beytüşşebap’ta yoğun kar yağışı

Beytüşşebap’ta yoğun kar yağışı

kar

Kar Kalınlığı Habur Kar Yağışı Irak 

-habur çayı
-yollar
-kar kalınlığı
-kuşlar
-genel ve detaylar

( ŞIRNAK - ÖZEL) ŞIRNAK

- Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde iki gündür etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde günlerdir etkili olan yağmur sonrası Habur Çayı taştı. Sağanak yağış akşam saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Yoğun kar yağıyı nedeni ile ilçe beyaza bürünürken, ilçede hayat durma noktasına geldi.
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