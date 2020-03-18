Beytüşşebap’ta yoğun kar yağışı

-habur çayı

-yollar

-kar kalınlığı

-kuşlar

-genel ve detaylar



( ŞIRNAK - ÖZEL) ŞIRNAK



- Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde iki gündür etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde günlerdir etkili olan yağmur sonrası Habur Çayı taştı. Sağanak yağış akşam saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Yoğun kar yağıyı nedeni ile ilçe beyaza bürünürken, ilçede hayat durma noktasına geldi.



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